إلغاء العديد من الرحلات بين فرنسا والجزائر

أعلنت شركة الطيران الفرنسية، ترانسافيا، اليوم الإثنين، عن إلغاء العديد من رحلاتها التي تربط بين فرنسا والجزائر.

ويعود سبب هذا الإلغاء إلى الإضرابات والمظاهرات التي تشهدها فرنسا ضد إصلاح نظام التقاعد.

وكانت العديد من الشركات قد قامت بتخفيض عدد الرحلات الجوية من وإلى فرنسا، من بينها ترانسافيا التي أعلنت إلغاء العديد من الرحلات التي كانت مقررة إلى الجزائر اليوم الاثنين 27 مارس.

وفيمايلي الرحلات المعنية بالإلغاء:

-الرحلة رقم TO7250 ، المقرر مغادرتها من باريس أورلي إلى وهران.

-الرحلة رقم TO7298 المغادرة من مطار باريس أورلي متجهة إلى تلمسان.

-الرحلة TO7264 ، المقررة من باريس أورلي إلى مطار هواري بومدين بالعاصمة.

-الرحلة TO7251 المقررة من مطار وهران إلى باريس أورلي.

-الرحلة TO7299 المقررة من مطار تلمسان إلى باريس أورلي.

-الرحلة رقم TO7265 المقرر مغادرتها من مطار الجزائر العاصمة إلى باريس أورلي.

وقد أرسلت الشركة الفرنسية التي تعمل بنظام منخفض التكلفة ترانسافيا رسائل نصية إلى الركاب المعنيين بهذه الرحلات لإبلاغهم بهذه الاضطرابات، مضيفة بأن “الاختيار بين حل التأجيل أو استرداد قيمة الرحلة”.