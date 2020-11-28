إلغاء الـ”Black Friday” بالمركز التجاري باب الزوار بسبب التجمهر

تجمع مئات الأفراد والعائلات أمام المركز التجاري في باب الزوار، صباح أمس الجمعة، تزامنا مع الـ”Black Friday” التي تشهد تخفيضات سنوية.

لتقوم مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر، بالتنسيق مع المصالح الأمنية ومصالح المقاطعة الإدارية للدار البيضاء بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذا الفضاء التجاري.

وجاء في بيان للمديرية، أن المركز التجاري، قام يوم الجمعة 27 نوفمبر 2020 بعرض تروجي تمت تسميته “الجمعة الأسود “مما إستقطب المئات من المواطنين دون أدنى إحترام للإجراءات الصحية التي أقرتها الحكومة.

مما ألزم ذات المصالح للتدخل العاجل وإيقاف هذا التجاوز رفقة المصالح المعنية السالف ذكرها.

وذكرت المديرية من جديد كل التجار، وخاصة المساحات التجارية الكبرى التي تستقطب العديد من المواطنين على ضرورة إحترام الإجراءات الصحية التي أقرتها الحكومة.

مؤكدة إن عدم الإمتثال سيضع المتعامل الاقتصادي المخالف تحت طائلة أقصى العقوبات التي ينص عليها القانون في مثل هكذا مخالفات تعرض حياة المواطن لخطر الموت.