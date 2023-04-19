إلغاء المباراة الودية بين وفاق سطيف ومولودية العلمة

كشفت إدارة وفاق سطيف عن قرار إلغاء المباراة الودية امام نادي مولودية العلمة التي كانت من المرتقب أن تجري سهرة الأربعاء.

وقالت أن المباراة كانت ستجري بداية من الساعة العاشرة ليلا بملعب 8 ماي 1945 بسطيف لكن المشاكل الداخلية لفريق العلمة أجّل ذلك، حسب البيان.

كما أكّدت إدارة “النسر الأسود” أن المدرب بلال دزيري برمج مباراة تطبيقية بين اللاعبين استعدادا للاستحقات المقبلة.

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