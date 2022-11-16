إلغاء الندوة الصحفية لبلماضي بسبب انقطاع التيار الكهربائي بملعب وهران

تقرر بصفة رسمية سهرة اليوم إلغاء الندوة الصحفية للناخب الوطني، جمال بلماضي، والناخب المالي، إريك شيل، عقب مواجهة المُنتخبين.

حيث كشف موفد تلفزيون النهار إلى ملعب، ميلود هدفي، بوهران أن سبب إلغاء الندوة الصحفية يعود لعطب في التيار الكهربائي.

كما أضاف المصدر أن العطب أصاب جزء نسبي من قاعة الندوات الصحفية، ولم يستطع التقنيين إصلاحه بشكل سريع.

وانتظر مُدرب، مُنتخب مالي، لأكثر من 25 دقيقة قبل أن يُغادر بسبب عدم اصلاح الخلل وهو نفس الأمر تقريبا بالنسبة لبلماضي.

وتأتي هاته المُشكلة في وقت تواجد وفد من الكاف بوهران للوقوف على جاهزية الجزائر لاحتضان “شان 2023”.