إلغاء تأشيرة شنغن لمواطني هذا البلد

قامت لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان الأوروبي بتعيين ماتياج نيميك مقررًا لإلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الصربية في كوسوفو.

وتم تأكيد هذا القرار من قبل ممثل الاتحاد الأوروبي ماتياس نيميك في حسابه X (تويتر السابق).

اعتبارًا من 1 جانفي من هذا العام، مُنح حاملو جوازات سفر كوسوفو السفر بدون تأشيرة إلى الدول الأعضاء في منطقة شنغن. بما في ذلك رومانيا وبلغاريا، اللتين ستنضمان إلى شنغن في 31 مارس. بالإضافة إلى قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي من خارج منطقة شنغن.

وفيما يتعلق بسياسة الإعفاء من التأشيرة، اقترحت المفوضية الأوروبية، في نوفمبر الماضي. ضم مواطني كوسوفو الذين يحملون جوازات سفر صادرة في بلغراد.

ومع دخول الإعفاء من التأشيرة حيز التنفيذ لحاملي جوازات سفر كوسوفو، ترى اللجنة أن الأسباب الكامنة وراء استبعاد حاملي جوازات. السفر الصربية الصادرة عن مديرية التنسيق الصربية من هذا الإعفاء من التأشيرة. لم تعد موجودة وأن جميع مواطني منطقة غرب البلقان يجب أن يستفيدوا من السفر بدون تأشيرة إلى منطقة شنغن.

وبعد اقتراح الاتحاد الأوروبي، صرح نائب رئيس وزراء كوسوفو بيسنيك بيسليمي. في ذلك الوقت أنه لم تتم استشارة حكومة جمهورية كوسوفو أو إبلاغها به.

وقال بيسنيك بيسليمي إن جوازات السفر الصادرة عن مركز التنسيق الصربي. تعتبر بلديات كوسوفو جزءا من ولاية صربيا، وهو ما ينتهك، حسب قوله، سيادة كوسوفو وغير مقبول.

وفيما يتعلق بهذه القضية، أعربت أكثر من 20 منظمة من منظمات المجتمع المدني في كوسوفو عن مخاوفها. بشأن اقتراح المفوضية الأوروبية بإلغاء متطلبات التأشيرة لمواطني كوسوفو الذين يحملون جوازات سفر صادرة في صربيا.

ووفقا لبيانهم، فإن مثل هذا القرار من شأنه أن يشكل تحديا كبيرا أمام اندماج المواطنين الصرب في كوسوفو. من خلال إصدار وثائق كوسوفو، لا سيما مع التوفير الجماعي الأخير لجوازات سفر كوسوفو.