إلغاء ترحيل عائلات من عمارات مهددة بالانهيار لأن الوالي في عطلة و”الشاف دايرة” في الحج!

وجدت عائلات تقطن عمارتين مصنفتين ضمن البنايات المهددة بالانهيار في وهران، نفسها ضحية تلاعب من قبل السلطات المحلية.

فبعدما كان عملية الترحيل مبرمجة الأسبوع الماضي، تفاجأ سكان العمارتين الكائنتين بشارع ابن طفيل بحي قمبيطة بإلغائها، في آخر لحظة.

وتم إلغاء الترحيل رغم أن السكان يحوزون منذ 3 سنوات على مقررات استفادة من سكنات بالقطب العمراني 4400 مسكن ببلقايد.

وكانت الأسباب التي تم إبلاغها للسكان هي خروج والي وهران في عطلة، وذهاب رئيس الدائرة إلى البقاع المقدسة لتأدية الحج.

وقد وجد سكان شارع ابن طفيل أنفسهم مضطرين للصبر والانتظار ومواجهة الظروف المزرية التي يعيشونها.

والمخزن في قصة السكان الذين وجدوا أنفسهم رهائن عطلة الوالي وحج رئيس الدائرة، هو أن الكهرباء والغاز قد تم قطعها من سكناتهم القديمة.



