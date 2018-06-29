إلغاء تشغيل مركز الردم التقني بسيدي بودرهم في بجاية

ألغت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، إعادة تشغيل مركز الردم التقني ببودرهم ولاية بجاية والذي تم إغلاقه منذ عدة أشهر من طرف سكان القرى المجاورة بسبب الأضرار التي يشكلها.

وصرحت الوزيرة أنه “لن يكون هنالك مركز للردم التقني بواد غير في سيدي بودرهم”.

كما قررت زرواطي الغاء تشغيل هذا المركز، ولم تقترح أي بديل لذلك و لا مصير الهياكل التابعة لها على غرار محطة معالجة الترشيحات المقرر انجازها على مستوى هذه المواقع .

وهذا من أجل منع تضرر المسالك المائية و المياه الجوفية المحاذية والتي خصص لها غلاف مالي يقدر بـ 200 مليون دينار.