إلغاء تصنيف أراضي غابية لإنجاز سكنات في هذه الولاية

تم إلغاء تصنيف قطع أراضي تابعة لغابات الأملاك الوطنية بولاية تيسمسيلت. بهدف انجاز سكنات وتجهيزات عمومية. وهذا بموجب مرسوم تنفيذي صادر في العدد 10 من الجريدة الرسمية.

وتوجد هذه القطع التي تبلغ مساحتها الاجمالية 48 هكتارا, في كل من غابة ملعب, غابة الونشريس. غابة عين للو, غابة حجار الشلفة, غابة عين الحجلة, غابة سيدي بن تمرة. حسب المرسوم التنفيذي رقم 24-73 الذي وقعه الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, في 7 فبراير الجاري.

وسيتم تخصيص المساحات التي ألغي تصنيفها كأراضي غابية لإنجاز محطة لتجميع ونقل النفايات المنزلية ببلدية ملعب, ومستشفى ببلدية بونعامة, ومجمع مدرسي وثانوية ومحطة تصفية المياه ببلدية سيدي سليمان, ومفرغة عمومية و300 مسكن عمومي ايجاري ببلدية الازهرية, و 200 مسكن عمومي ايجاري ببلدية بوقايد, إلى جانب منطقة توسع سياحي ببلدية تيسمسيلت.