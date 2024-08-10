وقع الوزير الأول نذير العرباوي مرسوما تنفيذيا يتضمن إلغاء تصنيف أراضي فلاحية لإنجاز صوامع تخزين الحبوب بـ 18 ولاية.

ووفقا للمرسوم التنفيذي رقم 24-251 الصادر في الجريدة الرسمية رقم 53 تقدر المساحة الاجمالية لقطع الاراضي الفلاحية الموجهة لإنجاز صوامع لتخزين الحبوب 86 هكتارا و96 ارو8 سنتيارا.

كما حدد المرسوم الولايات التي تتواجد بها هذه القطع وهي في كل من ولايات الاغواط، ام البواقي، باتنة، بسكرة، البليدة، البويرة، سطيف، سعيدة، سيدي بلعباس، قالمة، المسيلة، وهران، بومرداس، تيسمسيلت، خنشلة، سوق اهراس، عين الدفلى وغليزان.