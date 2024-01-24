إلغاء تصنيف أراض فلاحية بغرض إنجاز سكنات وتجهيزات عمومية بعدة الولايات

ألغي تصنيف عدد من الأراضي الفلاحية على مستوى عدة ولايات، بهدف إنجاز سكنات وتجهيزات عمومية، وهذا بموجب مرسوم تنفيذي صدر في العدد 3 من الجريدة الرسمية.

وتبلغ المساحة الإجمالية لهذه الأراضي أزيد من 526 هكتار، حسب المرسوم التنفيذي 24-48. الذي وقعه في 9 جانفي الجاري الوزير الأول، نذير العرباوي.

ويتعلق الأمر بـ 11 قطعة أرض بولاية الجزائر، موجهة لإنجاز محطات لخفض الغاز ببلديات الكاليتوس، براقي، الرويبة. الرغاية، عين طاية، الخرايسية، أولاد شبل، بئر توتة، جسر قسنطينة.

ويشمل الإلغاء أيضا قطعة أخرى ببلدية الكاليتوس موجهة لتوسعة محطة خفض الغاز، وكذا قطعة ببلدية زرالدة. لتوسعة محطة خفض الغاز، وقطعة ببلدية الحراش لإنجاز حظيرة حضرية بوادي السمار.

وفي ولاية وهران، يتضمن المرسوم إلغاء ثلاث قطع في بلديات المرسى الكبير، وادي تليلات، وقديل،. موجهة لإنجاز محطات تصفية المياه المستعملة.

أما في ولاية تيبازة، فالأمر يتعلق بسبعة قطع ببلديات سيدي عمر، بواسماعيل، تيبازة، الداموس، سيدي غيلاس. الناظور والقليعة، موجهة لإنجاز عدة مشاريع ذات طابع اجتماعي واقتصادي كمستشفى ومحطات ضخ وتصفية المياه ومتوسطة ومحطة خفض ضغط الغاز.

وعلى مستوى ولاية بجاية، تم إلغاء تصنيف قطعتين ببلدية وادي غير موجهة لإنجاز محطة خفض ضغط الغاز. وكذا محطة تصفية المياه المستعملة.

كما شمل الإلغاء قطعتين بولاية البويرة لإنجاز محطة تصفية المياه المستعملة ببلدية عين العلوي. ومركز الاتصالات الفضائية ببلدية الأخضرية.

وفي ولاية تيزي وزو تم إلغاء تصنيف قطعة أرض لإنجاز محطة محول كهربائي 60/220 كيلوفولط ببلدية سيدي نعمان.

كما ألغي تصنيف ثلاثة قطع بولاية المدية لإنجاز محطة تصفية المياه المستعملة ببلدية البرواقية. وكذا ثانوية ومتوسطة ببلدية ثلاث دوائر.

ويشمل الإلغاء أيضا قطعتين بولاية المسيلة تتواجدان في إقليم بلديتي أولاد سيدي إبراهيم والمعاريف. وذلك لتوسعة مطار بوسعادة (عين الديس).

وفي بومرداس ألغي تصنيف قطعة أرض ببلدية قورصو لإنجاز حوض لاستقبال مياه البحر كتوسعة لمحطة تحلية مياه البحر.

إلغاء تصنيف هذه الأراضي بميلة

أما في ولاية ميلة، ألغي تصنيف قطعة ببلدية وادي العثمانية لإنجاز ازدواجية الطريق الرابط بين الطريق السيار شرق-غرب. ومركز الولاية، مع الطريق الاجتنابي بخزان سد وادي العثمانية مع منشآت فنية على مسافة 2ر16 كلم (الشطر الأول).

وشمل الإلغاء في نفس الولاية ثلاثة قطع أخرى ببلديات قرارم قوقة، فرجيوة، وتلاغمة، موجهة لإنجاز، على التوالي. ممر سفلي على مستوى مفترق الطرق بين الطريق الوطني رقم 27 والطريق الوطني 79أ. ومحطة الضخ ومحطة معالجة المياه، وكذا 80 مسكنا عموميا إيجاريا، بالإضافة إلى متوسطة ومستشفى 60 سريرا.

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