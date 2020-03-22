إلغاء تصنيف حوالي 156 هكتار لإنجاز مشاريع في 4 قطاعات

صادق اليوم رئيس الجمهورية عببد المجيد تبون على مشروع مرسوم تنفيذي، يتضمن إلغاء تصنيف حوالي 156 هكتار قليلة الجدوى الزراعية من الأراضي الفلاحية.

وينص مشروع مرسوم تنفيذي المصادق عليه اليوم بتحويلها الاراضي المصنفة لإنجاز مشاريع في قطاعات السكن، والموارد المائية، والتربية الوطنية، والشؤون الدينية.

ويتعلق الامر الإلغاء بكل من الجزائر، والبليدة، وبومرداس والمدية، وعين تموشنت،

وخلال الاجتماع صادق مجلس الوزراء على إبرام صفقة بالتراضي البسيط مع مجمع مؤسسات وطنية، لإنهاء أشغال التهيئة الأولية لمدينة سيدي عبد الله الجديدة.