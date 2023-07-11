إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لمشروع منجم الزنك والرصاص ببجاية

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 44 مرسوم تنفيذي يقضي إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية بغرض انجاز قاعدة لوجيستية وممر لمنجم الزنك والرصاص بثالة حمزة واميزور (ولاية بجاية).

ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 23-231 الذي وقعه الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن في 20 جوان الماضي والمتضمن إلغاء تصنيف قطعة ارض فلاحية واقعة ببلدية ثالة حمزة (ولاية بجاية)، موجهة لإنجاز قاعدة لوجيستية وممر لمنجم الزنك والرصاص بثالة حمزة واميزور.

وتعين حدود قطعة الأرض المعنية بمساحة قدرها 6 هكتارات و30 آرا و11 سنتيارا، حسب نفس المصدر.

وصدر في العدد نفسه من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي آخر، يتضمن إلغاء تصنيف أراضي فلاحية موجهة لازدواج وتحديث وتصحيح خط السكة الحديدية المنجمي شرق.

وحسب المرسوم رقم 23-233 المؤرخ في 20 يونيو 2023، تبلغ المساحة الإجمالية لقطع الأراضي الفلاحية المعنية ب 617 هكتارا و57 آرا و75 سنتيارا الواقعة في ولايات الطارف، قالمة، سوق أهراس وتبسة.

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