إلغاء تكليف “حمزة آل سيد الشيخ” من مهام تنشيط الحملة الإنتخابية للمترشح تبون

تم اليوم الثلاثاء، إلغاء تكليف “حمزة آل سيد الشيخ” من مهام تنشيط الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد المجيد تبون على المستوى الوطني. حسب ما أعلنت عنه مديرية الحملة الانتخابية للمترشح تبون في بيان لها.

وجاء في البيان:”تنهي مديرية الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد المجيد تبون أنه وبتاريخ الثلاثاء 20 أوت 2024، تم إلغاء تكليف حمزة آل سيد الشيخ من مهام تنشيط الحملة الانتخابية على المستوى الوطني.”

وأوضح المصدر نفسه، “أن قرار الالغاء جاء عقب ارتكاب حمزة آل سيد الشيخ خطأ جسيما يتعلق باستخدام التكليف خارج الإطار المحدد له.”