إلغاء تنظيم الطبعة الـ53 من معرض الجزائر الدولي

الوطني
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إلغاء تنظيم الطبعة الـ53 من معرض الجزائر الدولي
بقلم نادية بن طاهر

أعلنت الشركة الجزائرية للمعارض والصادرات “سافيكس”، أمس الأربعاء، عن إلغاء معرض الجزائر الدولي، بسبب فيروس كورونا.

وجاء في بيان للشركة، إن الأزمة الصحية غير المسبوقة الناجمة عن وباء كورونا أسفرت عن اتخاذ تدابير لمكافحة ومنع انتشاره في جميع أنحاء العالم.

لذلك قررت الشركة، في ظل هذا الظرف الصحي، ووعيا منها بالوضع متعدد الأبعاد، إلغاء الطبعة 53 من معرض الجزائر الدولي، والتي قد أجلت إلى سنة 2021.

وأضافت الشركة في بيانها، أن الطبعة القادمة من معرض الجزائر الدولي، ستجري في الفترة الممتدة من 14 إلى 19 جوان 2021.

للتذكير، كان من المقرر تنظيم المعرض خلال الفترة الممتدة بين 16 و21 جوان الجاري.


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