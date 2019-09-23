إلغاء حجوزات 25 ألف سائح بمصر بسبب إفلاس “توماس كوك”

أفادت مجموعة بلوسكاي وكيل الشركة البريطانية “توماس كوك” في مصر عن إلغاء حجوزات نحو 25 ألف سائح كان متوجها نحو مصر.

وأكدت مجموعة بلوسكاي، اليوم الإثنين، أنه تقرر إلغاء الحجوزات المسجلة حتى شهر أفريل من عام 2020.

وقال رئيس مجلس إدارة بلو سكاي في بيان للمجموعة أن لدى الشركة 1600 سائح في منتجع الغردقة بمصر حاليا.

مضيفا في السياق ذاته أن الأعداد المتوقعة لعام 2020 تبلغ 100 ألف سائح إلى مصر عبر شركة الطيران توماس كوك.

إلغاء الحجوزات يأتي مباشرة بعد الإعلان الرسمي للشركة البريطانية للسياحة والسفر توماس كوك عن إفلاسها اليوم.

ما دفع معظم الحكومات وشركات التأمين للتنسيق في إطار عملية ضخمة لإعادة نحو 600 ألف سائح إلى أوطانهم.