أعلنت اللجنة المنظمة لحفل “راي راينا”، أن الحفل الذي كان من المقرر إقامته يوم غد الجمعة 15 أوت بالقاعة البيضاوية (المركب الأولمبي محمد بوضياف) تم إلغائه.

وأشارت اللجنة في بيان لها إلى أن قرار إلغاء حفل “راي راينا” خارج عن إرادتهم ويتجاوز إمكانياتهم.

وأضافت اللجنة، أن على مدار الأشهر الماضية، تم تسخير كل الموارد، وعملت ليلًا ونهارًا، لنقدّم لجمهورها سهرة لا تنسى. مشيرة إلى العمل الشغوف الذي قام به مئات الأشخاص على تحضير كل التفاصيل. من المحتوى، العروض الفنية، الإخراج الركحي، وتلك الأجواء الفريدة التي لا يمكن أن يمنحها سوى فن الراي.

وتقدّمت اللجنة باعتذارها للجمهور، على ثقته وحماسه وحبه لفن الراي. كما نتوجّه بالشكر والاعتذار لوسائل الإعلام التي نقلت الخبر، وللاستجابة الكبيرة لدعوتنا لحضور الحفل.

وقالت إنها ستبذل قصارى جهدها لتأجيل الحدث إلى موعد لاحق. مردفة “ورغم الخسارة الكبيرة، فإننا عازمون على العودة أقوى، من أجلكم وبفضلكم”. “سيتم الإعلان قريبًا عن تفاصيل استرجاع التذاكر والتاريخ الجديد لحفل “راي راينا”.