إلغاء حفل سعد لمجرد في مصر.. وهكذا كان رده

أكد مصدر في مسرح “كايرو شو” بمصر، والذي كان من المقرر أن يقام فيه حفل سعد لمجرد، أنّ الحفل ألغي فعلياً.

وحسب موقع “العربي الجديد”، فقد يتم الإعلان عن إلغاء الحفل، خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويأتي ذلك، بعد المطالبات بإلغاء حفل المطرب المغربي سعد لمجرد في مصر.

ويبدو أنّ خبر إلغاء الحفل وصل رسمياً إلى سعد لمجرد، والذي كتب عبر حسابه على تويتر: “لا شيء يهز ابتسامة القلب، أحب جمهوري، أحب عائلتي”، وأرفقها بعلمي مصر والمغرب.

وكان المسرح، قد أعلن منذ أيام عن حفل غنائي استعراضي من تقديم النجم المغربي سعد لمجرد.

وبمجرد نشر الإعلان انهالت التعليقات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذين رفضوا حضور لمجرد، كونه يواجه اتهامات عديدة بالتحرش بفتيات من عدة دول، ولم تثبت براءته.