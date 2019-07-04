إلغاء حفل محمد علاوة وعبد الله الكورد المقرر إحيائه اليوم الخميس

ألغي حفل الفنان “محمد علاوة”، مع خريجي برنامج ألحان وشباب، وعلى رأسهم “عبد الله الكرد”، والذي كان من المقرر احيائه، مساء اليوم الخميس.

وقامت الجهة المنظمة للحفل، ممثلة في الديوان الوطني لحقـوق المؤلف والحقوق المجـاورة “أوندا”، وديوان رياض الفتح “أوراف”، بإلغاء الحفل دون تقديم مبررات.

والمعروف أن حفل “علاوة” كان من المتوقع أن تحضره جماهير غفيرة وكبيرة، خاصة من منطقة القبائل.

وتزامن هذا الحفل، مع الاحتفاليات المخلدة لعيد الاستقلال والشباب، والموافق لـ5 جويلية 2019.

علما أن الدخول للحفل كان سيكون مجانيا، قبيل إلغائه رسميا في اللحظة الأخيرة.