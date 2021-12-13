إلغاء دروس الدعم الموجهة للتلاميذ بسبب “كورونا”
قررت وزارة التربية الوطنية، إلغاء دروس الدعم الموجهة للتلاميذ للسنة الثانية على التوالي.
ويأتي هذا القرار خوفا من تفشي فيروس “كورونا”، خاصة في هذه الفترة التي تعرف فيها الجزائر ارتفاعا في عدد الحالات.
وأكدت وزارة التربية بأن تقديم دروس الدعم للتلاميذ عن بعد يكون اختياريا، حيث على الأساتذة تقديم الدروس للتلاميذ في العطلة، خاصة للتلاميذ المقبلين على الامتحانت الرسمية “البيام” و”الباك”.
ووجهت مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني تعليمة إلى المؤسسات التربوية، ذكرتهم فيها بعدم القيام بدروس الدعم. وهذا في إطار الاستراتيجية الخاصة بالحماية التي تعمل على تطبيقها وزارة التربية الوطنية.
من جهة أخرى، وبالنسبة لعملية التكوين التي ستنطلق أيضا، الأسبوع المقبل، والتي سيشرف عليها مفتشو المواد، وتخص الأساتذة الذين تم توظيفهم مؤخرا من “الأرضية الرقمية” الخاصة بالأساتذة، إضافة إلى الأساتذة خريجي المدارس العليا.
وستعتمد عملية التكوين أيضا على التكوين الحضوري والتكوين الرقمي عن بعد. وذلك من خلال الشبكة الوطنية الرقمية للتكوين التي كانت قد خضعت للتجارب وحققت نتائج باهرة، من شأنها أن يتم تعميمها عبر كل مراكز ومعاهد التكوين.
للتذكير، فإن عملية التكوين في مرحلتها الأولى تشمل 3 آلاف متكون في إطار التكوين المتخصص والتكوين التكميلي ما قبل الترقية. وستعمم بعدها على الأساتذة الجدد في إطار التكوين البيداغوجي والتكوين المسبق.
وأوضحت الوزارة في هذا الصدد، أن التحديات التي فرضتها الإجراءات الاستثنائية لمكافحة انتشار فيروس “كورونا”، أوجبت التأقلم معها من خلال “التسريع في استغلال آليات رقمية بديلة تضمن استمرارية التكوين، مع انتهاج التحديث وفق نظام عصري يستطيع مواكبة المستجدات الحاصلة على كافة المستويات”.
وبلغ عدد المعنيين بالتكوين المتخصص خلال هذا الموسم التكويني الجديد، 10 آلاف و 773 متكون، منهم 4929 معنيون بالتكوين المتخصص والتكوين التكميلي ما قبل الترقية.
طالع أيضا:بلعابد: تعديل تاريخ عطلة الشتاء جاء بعد تسجيل إصابات بكورونا وسط التلاميذ
أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن قرار تعديل تاريخ العطلة الشتوية اتخذ بعد تسجيل إصابات بأعداد متزايدة بكورونا وسط التلاميذ في المراحل التعليمية الثلاثة.
واعتبر الوزير هذا القرار خطوة استباقية حذِرة اتخذتها الدولة الجزائرية لحماية أبنائنا التلاميذ ومن خلالهم عائلاتهم من هذا المرض.
كما ذكّر الوزير خلال ترسه أشغال ندوة وطنية أمس الأربعاء، بالقرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية في بداية الجائحة. أين تم اتخاذ إجراءات وقائية احترازية على مستوى الوطن ماحدّ من نسب الإصابة بهذا الوباء. كما جنّب بلادنا ما آلت إليه عديد الدول، كما أن بلادنا اليوم أصبحت تنتج هذا اللقاح.
قرار تعديل تاريخ عطلة الشتاء يعني التلاميذ فقط
وبخصوص قرار تعديل تاريخ عطلة الشتاء، أكد الوزير أنّ ذلك يعني التلاميذ فقط، إذ يتوجب على الأساتذة والإداريين مواصلة إنجاز العمليات الخاصة بنهاية الفصل الأول للسنة الدراسية 2021-2022 المتبقية. وذلك فيما بتصحيح أوراق الاختبارات وتحضير مجالس الأقسام وعقدها، على أن يتم تسليم كشوف نقاط الفصل الأول لأولياء التلاميذ يوم الخميس 16 ديسمبر 2021.
العطلة ستسمح للتلاميذ والموظفين المصابين بكورونا أن يدخلوا في فترة عزل
كما أن الفترة المقررة لعطلة الشتاء ستسمح للتلاميذ والموظفين الذين أُصيبوا بهذا الوباء أن يدخلوا في فترة عزل حتى يتماثلوا للشفاء دون أن يتكوّن لديهم هاجس عدم متابعة الدروس وهي فترة كافية للتعافي من وباء كوفيد – 19.
كما شدد على وجوب استغلال الأسبوع المقبل للشروع في تنظيم حملة تلقيح ثانية. وذلك امتثالا لقرار رئيس الجمهورية الرامي إلى تلقيح جميع مستخدمي قطاع التربية. وهذا لضمان سلامة أبنائنا التلاميذ، حيث أضحت عملية التلقيح ضرورة أمنية، صحية. وكذا تضامنية وأخلاقية لابد على الجميع الالتزام بها لحماية أنفسهم ومحيطهم.
واستنادا إلى الاجتماع الذي عقده قبيل انطلاق المحاضرة المرئية مع وزير الصحة، قصد ضبط الإجراءات العملية التي يجب مباشرتها في الميدان. طالب الوزير مديري التربية بالتنسيق مع مديري الصحة بالولايات من أجل البحث في أنجع الآليات. والتي تضمن تقريب الفِرق الطبية من مستخدمي القطاع. وهذا ظهيرة يوم الخميس 09 ديسمبر 2021 للخروج بخارطة طريق يُشرع في تنفيذها ابتداء من يوم الأحد 12 ديسمبر 2021. وتقدم تقارير إحصائية يومية للإدارة المركزية عن نسب التلقيح المسجلة على مستوى كل مديرية تربية. كما حثّ الوزير مديري التربية على تكثيف التدخلات الإعلامية على مستوى مختلف الوسائل الإعلامية المحلية والوطنية للتحسيس والتوعية بضرورة التلقيح وأهميته في ضمان تمدرس أبنائنا التلاميذ.
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أعلنت وزارة التربية الوطنية في بيان لها عن تعديل موعد عطلة الشتاء من الخميس 9 ديسمبر إلى السبت 1 جانفي 2021. وهذا التعديل في موعد العطلة يشمل الأطوار الثلاثة بكل المناطق والولايات.
واوضح بيان الوزارة أن مواصلة العمل بين 12 إلى 16 ديسمبر بالنسبة للأساتذة وموظفي إدارة المؤسسات التربوية. كما ان مواصلة العمل تخصص لإنجاز الأعمال المرتبطة بنهاية الفصل الأول مثل تصحيح أوراق الاختيار وعقد مجالس الأقسام وحجز العلامات في الأرضية الرقمية إلى غاية الانتهاء منها.
من جهة اخرى قررت الوزارة تنظيم يوم مفتوح لاستقبال أولياء التلاميذ وتسليمهم كشوف العلامات الخاصة بأبنائهم. بالإضافة إلى اليوم المفتوح لاستقبال الأولياء يكون يوم الخميس 16 ديسمبر من التاسعة صباحا إلى 14.00
كما أشار بيان الوزارة إلى تنظيم حملة تلقيح واسعة ومكثفة على مستوى كل المؤسسات التعليمية بالأطوار الثلاثة ضد فيروس كورونا.
ويأتي هذا بالتنسيق مع وزارة الصحة خلال الأسبوع من الأحد 12 إلى الخميس 16 ديسمبر.
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