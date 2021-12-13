إلغاء دروس الدعم الموجهة للتلاميذ بسبب “كورونا”

قررت وزارة التربية الوطنية، إلغاء دروس الدعم الموجهة للتلاميذ للسنة الثانية على التوالي.

ويأتي هذا القرار خوفا من تفشي فيروس “كورونا”، خاصة في هذه الفترة التي تعرف فيها الجزائر ارتفاعا في عدد الحالات.

وأكدت وزارة التربية بأن تقديم دروس الدعم للتلاميذ عن بعد يكون اختياريا، حيث على الأساتذة تقديم الدروس للتلاميذ في العطلة، خاصة للتلاميذ المقبلين على الامتحانت الرسمية “البيام” و”الباك”.

ووجهت مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني تعليمة إلى المؤسسات التربوية، ذكرتهم فيها بعدم القيام بدروس الدعم. وهذا في إطار الاستراتيجية الخاصة بالحماية التي تعمل على تطبيقها وزارة التربية الوطنية.

من جهة أخرى، وبالنسبة لعملية التكوين التي ستنطلق أيضا، الأسبوع المقبل، والتي سيشرف عليها مفتشو المواد، وتخص الأساتذة الذين تم توظيفهم مؤخرا من “الأرضية الرقمية” الخاصة بالأساتذة، إضافة إلى الأساتذة خريجي المدارس العليا.

وستعتمد عملية التكوين أيضا على التكوين الحضوري والتكوين الرقمي عن بعد. وذلك من خلال الشبكة الوطنية الرقمية للتكوين التي كانت قد خضعت للتجارب وحققت نتائج باهرة، من شأنها أن يتم تعميمها عبر كل مراكز ومعاهد التكوين.

للتذكير، فإن عملية التكوين في مرحلتها الأولى تشمل 3 آلاف متكون في إطار التكوين المتخصص والتكوين التكميلي ما قبل الترقية. وستعمم بعدها على الأساتذة الجدد في إطار التكوين البيداغوجي والتكوين المسبق.

وأوضحت الوزارة في هذا الصدد، أن التحديات التي فرضتها الإجراءات الاستثنائية لمكافحة انتشار فيروس “كورونا”، أوجبت التأقلم معها من خلال “التسريع في استغلال آليات رقمية بديلة تضمن استمرارية التكوين، مع انتهاج التحديث وفق نظام عصري يستطيع مواكبة المستجدات الحاصلة على كافة المستويات”.

وبلغ عدد المعنيين بالتكوين المتخصص خلال هذا الموسم التكويني الجديد، 10 آلاف و 773 متكون، منهم 4929 معنيون بالتكوين المتخصص والتكوين التكميلي ما قبل الترقية.

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