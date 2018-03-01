إلغاء رحلات بحرية بين الجزائر ومدن أوروبية بسبب العواصف البحرية

مؤسسة النقل البحري عوضت كل الزبائن

الرحلات كانت تربط الجزائر العاصمة وبرشلونة ووهران ومارسيليا

قررت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين إلغاء عدد من الرحلات البحرية التي كانت مبرمجة خلال الفترة الممتدة ما بين 28 فيفري إلى غاية الفاتح من الشهر مارس، وهذا لدواعٍ تتعلق بسلامة وأمن المسافرين بسبب الاضطرابات الجوية والبحرية التي تعرفها الجهة الغربية من البحر الأبيض المتوسط، والتي قد تشكل خطرا على البواخر.

وحسب المعلومات التي تحوزها النهار نقلا عن مصادر مسؤولة بالمؤسسة الوطنية للنقل البحري، فإنه قد تقرر إلغاء ثلاث رحلات بين كل من الجزائر ومارسيليا ووهران وبرشلونة، فضلا عن الرحلة التي تربط بين مارسيليا والجزائر العاصمة.

وحسب ذات المصادر، فإن الرحلة الرابطة بين وهران وبرشلونة والتي كانت مقررة، أمس، على متن باخرة «الجزائر2» قد تم إلغاؤها، بالإضافة إلى إلغاء الرحلة الرابطة بين مدينة مارسيليا والعاصمة التي كانت مقررة هي الأخرى، أمس الأربعاء، كما تم إلغاء الرحلة التي كانت ستقلع من الجزائر العاصمة إلى مارسيليا اليوم.

وأكد ذات المصدر في سياق حديثه إلى النهار، أن كل الزبائن والمسافرين الذين كان من المقرر سفرهم على متن هذه الرحلات، قد تم تعويضهم والتكفل بكل المسافرين الذين يقطنون بعيدا عن الموانئ التي تنطلق منها الرحلات سواء من الجزائر أو من المدن الأوروبية.