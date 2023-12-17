إلغاء رحلات جوية من وإلى فرنسا غدا الإثنين

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، عن اضطرابات في بعض رحلاتها الجوية من وإلى فرنسا، المبرمجة يوم غد الإثنين 18 ديسمبر .

ووفقا لبيان الجوية الجزائرية، فإن هذه الإضرابات راجعة للاضراب المقرر في فرنسا يوم غد الإثنين

أوضح المصدر نفسه، أن الإضراب المقرر يوم غد الإثنين 18 ديسمبر 2023 سيتسبب في إلغاء رحلة AH1108/09 سطيف باريس-أورلي/سطيف، وكذا رحلة AH1108 الجزائر/باريس-أورلي.

أما في 19 ديسمبر 2023، فقد تم برمجة رحلة إضافية AH1300 لدعم الرحلة AH1009، ويتعلق الأمر برحلة من الجزائر إلى باريس، حيث سيكون الإنطلاق على الساعة 04:20 صباحاً من مطار هواري بومدين على أن يكون الوصول إلى مطار باريس أورلي في الساعة 06:40 صباحاً. يضيف بيان الجوية الجزائرية.

كما قدمت الخطوط الجوية الجزائرية اعتذاراتها عن الإزعاج الذي قد يحدث بسبب هذا الوضع.