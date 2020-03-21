إلغاء رحلات سياحية لأكثر من ألف زائر بجانت شهري مارس وأفريل

كشف مدير السياحة والصناعات التقليدية لولاية إيليزي، أنّ مصالحه شرعت في تطبيق تعليمات المنبثقة عن خلية الأزمة التي نصبت من قبل والي الولاية.

وتُلزم التعليمة جميع الوكالات السياحية الناشطة بإقليم الولاية خاصة المقاطعة الإدارية جانت، على ضرورة التصريح الإجباري بأية حالة قد يشتبه بإصابتها بفيروس كورنا أو أي أعراض لمرض آخر بالنسبة للوفود السياحية المتواجدة حاليًا بعاصمة الطاسيلي جانت، حتى مغادرتهم لبلدانهم، في أقل من أسبوع.

وتجدر الإشارة إلى أنّ هؤلاء السياح قد دخلوا إلى المنطقة في إطار الرحلات السياحية المنظمة، مطلع الشهر الجاري.

وفي سياق متصل، كشف ذات المسؤول أنّه قد تم إلغاء أكثر من 35 رحلة سياحية لـ500 سائح أجنبي، خلال شهر مارس، و650 سائح آخر، في شهر أفريل القادم، كانت مبرمجة نحو طاسيلي ناجر وإلغاء أكثر من 35 طلب تأشيرة لسياح أجانب كانت مخصصة لشهر ماي، وهذا بعد قرار تعليق كافة الرحلات الدولية نحو الخارج تفاديًا لإنتشار الفيروس.