إلغاء رحلة الجوية الجزائرية بين الجزائر والدار البيضاء مرورا بوهران

عادت طائرة من نوع ايرباص تابعة للجوية الجزائرية ادراجها لأسباب تقنية على مستوى الخط الرابط بين الجزائر العاصمة، والدار البيضاء المغربية مرورا بوهران.

وحسب معلومات تحصلت النهار اونلاين تحمل الرقم رقم AH 4020 التي كانت متهجة من مطار هواري بومدين نحو مطار الدار البيضاء مرور بمطار أحمد بن بلة بوهران.

الرحلة لطائرة ألغيت لأسباب تقنية، بعد إحتجاج الركاب، حيث خرق بعضهم اجراءات الأمان داخلها.

وحاول بعض ركاب الطائرة ضرب طاقم الطائرة ما أدى إلى إلغاء الرحلة.

ويتواجد المسافرون عالقون في مطاري هواري بومدين والسانية بعد الغاء الرحلة.