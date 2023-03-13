إلغاء رحلتين بحريتين بين مرسيليا والجزائر مع Corsica Línea

أعلنت شركة النقل البحري للمسافرين كورسيكا لينيا، في بيان لها الاثنين 13 مارس ، إلغاء رحلتين بحريتين على مستوى الخط الذي يربط بين مرسيليا والجزائر.

وحسب بيان شركة النقل البحري الفرنسية، فإن الأمر يتعلق بالرحلتين المبرمجتين بتاريخ 14 و15 مارس الجاري.

وأوضحت الشركة الفرنسية، أن سبب هذا الإلغاء يعود إلى الإضرابات والمظاهرات التي تشهدها فرنسا لليوم السابع ضد إصلاح نظام التقاعد.

كما أشارت Corsica Línea إلى أنه سيتم إرسال رسائل إلى الركاب المعنيين لإبلاغهم بهذا الأمر.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption