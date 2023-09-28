إلغاء رسوم تأشيرة شنغن لمواطني هذه الدولة

قالت المفوضية إنها اقترحت إلغاء رسوم التأشيرة المتزايدة لمواطني غامبيا. بعد الأخذ في الاعتبار التقدم الذي أحرزته منذ عام 2022 بشأن التعاون في إعادة القبول.

وهذا يعني أن مواطني غامبيا، الذين طُلب منهم منذ ديسمبر 2022 دفع 120 يورو مقابل رسوم التأشيرة. لن يُطلب منهم دفع أكثر من 80 يورو بمجرد إلغاء الإجراء.

وعلى الرغم من أن المفوضية اقترحت هذا التغيير. إلا أنها شددت على أن المجموعة الأولى من التدابير المعتمدة في عام 2021 ستظل قائمة.

وتم اتخاذ قرار المفوضية باعتماد الإجراءات في عام 2021 بسبب عدم تعاون الدولة. في إعادة قبول مواطنيها المقيمين بشكل غير قانوني في أراضي الاتحاد الأوروبي.

ولهذا قررت الهيئة في عام 2021 تعليق إمكانية التنازل عن بعض المتطلبات. فيما يتعلق بالأدلة المستندية التي يجب تقديمها عند التقدم للحصول على التأشيرة.

علاوة على ذلك، قررت المفوضية أيضًا تعليق إمكانية قيام الدول الأعضاء الفردية بالتنازل عن رسوم التأشيرة. لمواطني غامبيا الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية أو خدمة.

وقررت الهيئة ذاتها عام 2021 تمديد مدة معالجة التأشيرة إلى 45 يوما لجميع الحالات التي تدخل في نطاق الإجراءات. كما قررت تعليق إصدار تأشيرات الدخول المتعددة.

ويكمن الغرض من التدابير المقترحة هو إقناع غامبيا بتحسين تعاونها. بشأن إعادة قبول مواطني الدول الثالثة المقيمين بشكل غير قانوني. وهي متناسبة مع الهدف المنشود.

وقالت مفوضية الاتحاد الأوروبي في عام 2021 إن الإجراءات المفروضة على غامبيا. لا تؤثر على إمكانية قيام مواطني الدولة بالتقدم للحصول على تأشيرات والحصول عليها.

وبدلاً من ذلك، شددت على أن هذه الإجراءات تهدف فقط إلى دفع سلطات غامبيا إلى التعاون في عملية إعادة القبول.

بالإضافة إلى ما سبق، اعتمدت المفوضية أيضًا اقتراحًا بشأن تدابير التأشيرة لإثيوبيا. لتحسين التعاون بين الاتحاد الأوروبي والدولة بشأن إعادة القبول.

وبموجب قانون التأشيرات المعدل، قالت المفوضية إن السلطات تقوم سنويًا بتقييم التعاون في إعادة القبول مع دول ثالثة.