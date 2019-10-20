إلغاء شرط “المَحرم” للراغبات في أداء العمرة

أفادت وسائل إعلام سعودية محلية، أن المملكة السعودية تدرس إمكانية إلغاء شرط “المَحرم” للنساء القادمات لأداء العمرة.

وكشف مازن درار الأمين العام للجنة الوطنية للحج والعمرة لصحيفة “سبق الإلكترونية”، إن وزارة الحج والعمرة تجاوبت مع نداء شركات ومؤسسات العمرة القاضي بالسماح للمرأة بأداء شعيرة العمرة دون محرم أو السن على أن تتحمل الوكالات الخارجية المسؤولية الكاملة فيما لا يزال الطلب تحت الدراسة.

وقال درار إن هذا القرار سيريح وكلاء العمرة في الخارج ويتساوى مع شرط التأشيرة السياحية للنساء.

وأكد مصدر أخر للصحيفة، أن هناك دراسة تقدمت بها الجهات ذات الاختصاص لإجراءات إصدار تأشيرة الزيارة دون محرم.

يأتي ذلك بعد أسبوعين من إقرار هيئة السياحة السعودية إجراءات جديدة شملت السماح للمرأة والأجانب بالسكن في الفنادق.

وشملت الإجراءات الجديدة أن الأولى تتواجد دون محرم والثانية دون التقيد بسجل الأسرة.