إلغاء قرار منح 10 الاف تذكرة إضافية لأنصار “سوسطارة”

كشفت إدارة إتحاد العاصمة عن إلغاء وزارة الشباب والرياضة منح 10 الاف تذكرة إضافية لفريقها التي كانت ستباع بملعب عمر حمادي ببولوغين.

كما أكّدت إدارة الفريق العاصمي أن الوزارة قامت برفع الحصة الإضافية إلى 20 ألف تذكرة لكن بالمقابل ستباع عبر المنصة الإلكترونية “تذكرتي”.

وأوضحت الوزارة حسب بيان “سوسطارة” أن قرار رفع الحصة الإضافية من التذاكر وإعادة بيعها عبر ذات المنصة، حيث يضمن دخول عدد أكبر من الجمهور.

كما قدّمت إدارة أبناء البهجة اعتذارها عن التغيير الحاصل في عملية بيع التذاكر.

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