إلغاء قرعة كأس العالم لأقل من 20 سنة لهذا السبب

رفضت دولة إندونيسيا، البلد المنظم لبطولة كأس العالم لأقل من 20 سنة، إجراء قرعة البطولة المقررة يوم الجمعة المقبل.

وحسب مانقلته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، اليوم الإثنين، فقد رفضت إندونيسيا إجراء قرعة مونديال أقل من 20 سنة، والتي كانت من المقرر أن تتم بالعاصمة جاكارتا، يوم الجمعة، بسبب مشاركة الكيان الصهيوني.

وأضاف المصدر، أن إنطلاق فعاليات البطولة معلق حاليا، بعد إلغاء القرعة، بسبب مشاركة الكيان الصهيوني، الأمر الذي أثار الجدل كثيراً.

وأوضح ذات المصدر، أن حاكم جزيرة بالي الواقعة في جنوب البلاد، وايان كوستر، رفض إستقبال الكيان الصهيوني، خلال فعاليات البطولة.

للإشارة، تُعد إندونيسيا بلد ذو غالبية مُسلمة، ولا تعترف بدولة الكيان الصهيوني المُحتلة لدولة فلسطين.