إلغاء كل عرض عمل يتجاوز عمره 3 أشهر

أسدت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم الثلاثاء، تعليمة بإلغاء كل عرض عمل يتجاوز أجلها ثلاثة أشهر من تاريخ عرضها.

كما أشار وزير العمل على هامش زيارته التفقدية لولاية تيارت، إلى أن الهدف من هذه التعليمة هو تمكين طالبي الشغل من الاستفادة الفعلية من مناصب العمل المعروضة.

للإشارة، يتواجد اليوم الثلاثاء، الوزير، بولاية تيارت. أين كانت أول محطة لزيارته، الاستماع بقاعة المحاضرات للمكتبة المركزية لجامعة ابن خلدون. لعرض حول حصيلة نشاطات قطاع التشغيل بالولاية.

كما أشرف الوزير، على تسليم مقررات ومحاضر تنصيب تتعلق بإدماج مستفيدين في إطار جهازي المساعدة على الإدماج المهني. والإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات.

واستقبل الوزير، أمس الاثنين، الأمين العام للمنظمة الدولية لأرباب العمل “OIE”، روبيرتو سواريز سانتوس. وحسب بيان للوزارة، شكل اللقاء فرصة لاستعراض أهم إنجازات القطاع. لاسيما فيما تعلق بممارسة الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها.

ممارسة الحق النقابي في صلب اللقاء