إلغاء مئات الرحلات الجوية بالولايات المتحدة بسبب العواصف القوية

تسببت عواصف قوية ضربت ولاية تكساس الأمريكية، أمس السبت في تأخيرات كبيرة للسفر والرحلات الجوية بالبلاد .

حيث تم إلغاء أكثر من 500 رحلة طيران في المطارات الدولية “بهيوستن”،”منطقة دالاس-فورت وورثي” على بعد نحو 390كم شمالي “هيوستن”.

ووفقا لتقارير فإن هذه العواصف أثارت العديد من الأعاصير،ونجم عنها إصابات في فرانكلين وهي بلدة يقطنها أكثر من 1000 شخص.

وأشارت تقارير لإصابات وسقوط أشجار وإنقلاب مركبات وتدمير منازل إضافة لتقارير أشارت لسقوط مبان وسط هيوستن.

وفي وقت سابق سقطت أمطار مصحوبة ببَرد حجمه 3 بوصات في مناطق شمالي منطقة “دالاس-فورت

وورثي” وشمالي “سان أنتونيو” على بعد حوالي 320 كم غربي مدينة “هيوستن” .