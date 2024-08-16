إلغاء مئات الرحلات وانقطاع الكهرباء.. إعصار “قوي جدًا” سيضرب هذه الدولة اليوم الجمعة

من المتوقع أن يضرب إعصار وصفه خبراء الأرصاد الجوية اليابانية بأنه “قوي للغاية” طوكيو، والمناطق المحيطة بها اليوم الجمعة. مما سيؤدي إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية والقطارات وانقطاع التيار الكهربائي.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية (JMA) إن إعصار أمبيل وصل في وقت مبكر من يوم الجمعة شرق جزيرة هاتشيجوجيما. على بعد حوالي 300 كيلومتر جنوب طوكيو. مصحوبًا برياح تصل سرعتها إلى 216 كيلومترًا في الساعة، ويتجه شمالًا.

ومن المتوقع أن يظل قلب الإعصار فوق البحر. حيث من المتوقع أن يتحرك نظام الطقس على طول الساحل المتاخم لطوكيو الكبرى. حيث يعيش ما يقرب من 40 مليون شخص، قبل أن يتجه شرقا ويتجه مرة أخرى نحو المحيط الهادئ.

وحذرت السلطات من هبوب رياح قوية وأمطار غزيرة للغاية. واحتمال حدوث انهيارات أرضية. وحثت السكان على توخي الحذر الشديد.

1700 منزل بدون كهرباء

وحتى صباح الجمعة، انقطعت الكهرباء عن 1700 منزل في المقاطعات المجاورة لطوكيو بسبب الإعصار، وفقًا لمشغل المرافق.

وألغت شركة الطيران ANA 280 رحلة داخلية مقررة يوم الجمعة، مما أثر على أكثر من 60 ألف مسافر. بينما ألغت الخطوط الجوية اليابانية 281 رحلة داخلية و38 رحلة دولية، مما أثر على 49700 عميل.

ومن المقرر أيضًا أن تتوقف حركة المرور في أجزاء كبيرة من شبكة شينكانسن، القطارات عالية السرعة في اليابان، يوم الجمعة. خاصة في القسم المزدحم بين طوكيو ومدينة ناغويا (في الوسط).

ويأتي الإعصار في الوقت الذي تحتفل فيه اليابان بعطلة “أوبون” التي تستمر أسبوعا، حيث يعود الملايين إلى عائلاتهم. بعد أيام من العاصفة الاستوائية ماريا التي تسببت في هطول أمطار قياسية في أجزاء من الشمال.

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تحولت عاصفة استوائية تتجه نحو فلوريدا إلى إعصار خلال ليلة الأحد إلى الاثنين.

وأعلن مركز الأعاصير الأمريكي (NHC) في أحدث نشراته أنه العاصفة ستتحول إلى إعصار وستصل إلى اليابسة خلال الساعات المقبلة.

وبينما يستعد السكان لوصول الإعصار ديبي، صدرت أوامر الإخلاء في عدة مقاطعات، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.

وقال رئيس الإطفاء وضابط السلامة العامة في مقاطعة هيرناندو: “نعلم أن المياه سترتفع مع مرور العاصفة”.

كما حذر المركز الوطني للأعاصير صباح يوم الأحد من “خطر محتمل يهدد الحياة”. مرتبط بالأمطار الغزيرة التي قد تسبب فيضانات مفاجئة.

وقال مايك برينان من المركز الوطني للأعاصير إن الساحل الغربي لفلوريدا بأكمله، عند خليج المكسيك. تم وضعه في حالة تأهب للعواصف الاستوائية. وحث السكان على “إيجاد مكان آمن قبل حلول الليل”.

وأضاف أنه من الممكن توقع هطول أمطار غزيرة جدًا لعدة أيام ويمكن أن تصل إلى مستويات قياسية. مع احتمال حدوث فيضانات مفاجئة “في المناطق التي لا تغمرها الفيضانات عادة”.

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن ديبي قد يجلب أيضًا أعاصير في وقت مبكر من يوم الاثنين.

وفي شهر جويلية، ضرب إعصار بيريل، في وقت مبكر على نحو استثنائي. جنوب الولايات المتحدة وتسبب في وفاة العديد من الأشخاص.