إلغاء مباراة جوفنتوس وأتليتيكو مدريد في الكيان الصهيوني

كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، اليوم السبت، عن نقل المباراة الودية المقرّر أن تجمع بين جوفنتوس و أتليتيكو مدريد إلى مدينة تورينو الإيطالية.

وقالت أن إجراء نقل المباراة من الكيان الصهيوني إلى مدينة تورينو بسبب المخاوف التي تتعلّق بسلامة اللاعبين.

وكان من المقرر أن تلعب المباراة يوم الأحد بالكيان الصهيوني قبل أن يتخذ المسؤولين القرار بسبب الوضع الأمني الخطير. والاعتداءات الصهيونية على الفلسطنيين في الوقت الراهن.

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