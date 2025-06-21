إلغاء مراسم تسليم درع البطولة لمولودية الجزائر بسبب إصابات وسط الأنصار

في مشهد غير متوقع، تم إلغاء مراسم تسليم درع لقب الرابطة المحترفة الأولى إلى نادي مولودية الجزائر، عقب نهاية مباراته أمام نجم مقرة،

والتي تندرج في إطار الجولة الـ30 الختامية من الموسم الكروي 2024.2025، حسمت تتويج “العميد”، اليوم السبت، بلقب الرابطة المحترفة للمرة الثانية تواليا والتاسعة في تاريخه.

وجاء قرار الإلغاء بعد تسجيل حالات إصابة وسط جماهير المولودية التي تنقلت بأعداد غفيرة لمساندة فريقها في ملعب “5 جويلية الأولمبي”، حيث شهدت المدرجات حالات تدافع وفوضى تسببت في سقوط مناصرين للمولودية من المدرجات العلوية أدت إلى تدخل عاجل للحماية المدنية.

وأكدت مصادر ميدانية أن بعض الأنصار تعرضوا لإصابات متفاوتة استدعت نقلهم إلى المستشفى، ما دفع المنظمين إلى تعليق مراسم التتويج الرسمية لأسباب صحية وتنظيمية.