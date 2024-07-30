إلغاء مستخرج الضرائب وشهادة عدم الإخضاع للضريبة من ملف المنحة الجامعية

أعلنت المديرية العامة للضرائب، عن إلغاء مستخرج الضرائب و شهادة عدم الإخضاع للضريبة من ملف طلب منحة التعليم العالي. وذلك إبتداء من السنة الجامعية المقبلة 2024 - 2025.

وجاء في البيان تنهي المديرية العامة للضرائب الى علم الطلبة الجامعين الراغبين في الاستفادة من منحة التعليم العالي. أنه في إطار تبسيط الإجراءات الإدارية. فقد تقرر إلغاء مستخرج الضرائب و شهادة عدم الإخضاع للضريبة من الملف الإداري المتعلق. بطلب الاستفادة من هذه المنحة وذلك ابتداء من السنة الجامعية 2024 – 2025.

وعليه دعت المديرية الطلبة المعنيين بمنحة التعليم العالي إلى عدم التقدم إلى قباضات الضرائب لطلب مستخرج الضرائب أو شهادة عدم الإخضاع للضريبة.