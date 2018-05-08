إلغاء منح الإمتياز الفلاحي للأجانب في المزارع النموذجية

أُسقِط مقترح وزارة الفلاحة، في مشروع قانون المالية التكميلي2018، والقاضي بمنح حق الإمتياز الفلاحي للأجانب في 169 مزرعة نموذجية.

وحسبما كشف عنه مصدر رسمي لـ”النهار”، فإن مقترح وزارة الفلاحة في مشروع قانون المالية التكميلي 2018 ،

والقاضي بحق الإمتياز الفلاحي للأجانب في 169 مزرعة نموذجية في إطار الشراكة مع القطاع الخاص أوالعام.

فقد تم إسقاطه وإلغاءه نهائيا من مسودة القانون دون إعطاء تفاصيل عن ذلك.

وكان المقترح قد أثار قبل تجسيده فعليا جدلا كبيرا لمختلف الفاعلين في القطاع الفلاحي بين مؤيد ومعارض للفكرة.