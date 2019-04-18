إلغاء منح صفقات بناء المؤسسات التربوية بالتراضي للمقاولين!

وزير السكن أصدر تعليمة ثانية تلغي الأولى بعد أسبوع من إصدارها

وجهت وزارة السكن والعمران والمدينة مطلع، الأسبوع الجاري، تعليمة استعجاليه لمديري السكن والبناء والتعمير، بالإضافة إلى مديري دواوين الترقية والتسيير العقاري ومديري السكن.

تعليمات تقضي بإلغاء التعاملات التي كانت تقضي بمنح صفقات بناء المدارس الابتدائية والمتوسطات والثانويات للمقاولين بالتراضي.

والعودة للإجراءات المعمول بها قانونا من خلال الاعتماد على الصفقات والمناقصات.

وحسب المعلومات التي تحوز عليها «النهار» نقلا عن مصادر مسؤولة بوزارة السكان، فإن المديرين التنفيديين الولائيين قد تلقوا تعليمات من الوافد الجديد على رأس وزارة السكن.

كمال بلجود، تقضي بالعودة للعمل بالإجراءات القانونية المعمول بها في الصفقات العمومية.

والتي تقضي بالإعلان عن مناقصات وطنية لمنح الصفقات لصالح المقاولين الراغبين في إنجاز هذه المؤسسات التربوية.

وهذا من خلال الفصل بين الصفقة الخاصة بإنجاز المساكن العمومية والصفقة التي تخص بناء المؤسسات التربوية التي تعتبر كملاحق تابعة للمساكن، حيث لا يمكن لهذه المساكن أن يتم منحها بالتراضي.

وفي ذات السياق، وحسب المعلومات التي أوردتها مصادر «النهار»، فإن قرار إلغاء التعامل بصفقات التراضي، فيما يخص عمليات إنجاز المدارس والمؤسسات التربوية.

يعود إلى التقارير الوافدة لمصالح وزارة السكن، والتي تؤكد على أنه تم استدراك التأخر المسجل في المؤسسات التربوية بالنسبة للولايات التي تم استحداث فيها أحياء جديد.

خاصة الولايات الكبرى، على غرار العاصمة ووهران وعنابة وقسنطينة وسطيف، والتي كانت تسجل حالات اكتظاظ كبيرة في أقسام مدارسها الواقعة بالأحياء الجديدة.

وأشارت مصادر»النهار» إلى أن ما يقارب 50 ٪ من المؤسسات التربوية في الأحياء الجديدة سيتم افتتاحها بداية من الموسم الدراسي المقبل 2019/ 2020.

على أن يتم افتتاح باقي المؤسسات تدريجيا، ليتم تخفيف الضغط عن باقي الأحياء.