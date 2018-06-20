إلغاء مواعيد «الفيزا» للملفات التي تحتوي على أخطاء إملائية

«VFS GLOBAL» توضّح أنه على المعنيين إعادة تكوين ملف آخر

أعلن المتعامل السويسري لاستقبال طلبات التأشيرة فرنسا للولايات الوسطى والعاصمة «VFS GLOBAL»، أنه سيتم إلغاء مواعيد إيداع ملفات «الفيزا» التي تحتوي على أخطاء في كتابة الاسم أو رقم جواز السفر.

وقد كشف المتعامل الخاص بحجز مواعيد طلبات تأشيرة فرنسا للولايات الوسطى والعاصمة عن أسباب رفض بعض ملفات حجز المواعيد الخاصة بالتأشيرة.

وحسب بيان نشرته «VFS GLOBAL» عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، فإن كل ملف توجد به أخطاء في كتابة الاسم أو كتابة رقم جواز السفر فسيتم إلغاء الموعد والملف تلقائيا.

وسيكون على المعني إعادة تكوين ملف آخر والتأكد من عدم وجود أخطاء إملائية أو كتابية في اسم ورقم جواز سفر المعني، وإيداعه بمركز « VFS GLOBA» بواد السمار في العاصمة، من أجل أخذ موعد آخر.