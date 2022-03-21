إلغاء نظام التفويج الموسم الدراسي المقبل

تدرس وزارة التربية الوطنية إمكانية إلغاء نظام التفويج بداية من الموسم الدراسي المقبل 2022 – 2023، وهذا في حال استمر انخفاض عدد الإصابات بوباء “كورونا”.

ونصّبت وزارة التربية الوطنية لجنة مكونة من مفتشين وأساتذة لإعداد تقارير عن نظام التفويج، والتأكد هل ساعد في العملية التربوية من عدمها.

ويأتي هذا في الوقت الذي انتقدت نقابات التربية وجمعيات أولياء التلاميذ هذا النظام، الذي ساهم في تقليص المواد، ومنح راحة أكبر للتلميذ يستغلها في اللعب فقط، خاصة في الطور الابتدائي.

كما غذّى هذا النظام، الدروس الخصوصية، التي تفشت بطريقة أكبر، أين أصبح الأولياء يقومون بدروس يومية لأولادهم لفهم الدروس أكثر.

هذا وعرفت المؤسسات التربوية، خلال الموسمين الدراسيين الماضيين، نظام التفويج والدراسة بالتناوب بين الفوجين كل يومين خلال الأسبوع ذي 6 أيام، والتناوب كل أسبوعين، مع تقليص تناسبي في الحجم الساعي لكل مادة، والتركيز على التعلّمات الأساسية لكل مادة، فيما حدد توقيت 12 ساعة أسبوعيا للدراسة ضمن هذا المخطط.

نظام التناوب لا يخصّ المؤسسات الابتدائية المعنية بتنظيم الأفواج التربوية

‪ للإشارة، فإن نظام التناوب لا يخصّ المؤسسات الابتدائية المعنية بتنظيم الأفواج التربوية، حيث أن مدة تدريس اللغة الفرنسية يقدر بساعة ونصف بالنسبة لتلاميذ السنة الثالثة ابتدائي، توزّع على حصتين، كل حصة مدتها ساعة‪ .

أما بالنسبة للسنتين الرابعة والخامسة ابتدائي، فتوزع الحصتان من ساعة ونصف إلى ساعتين في كل مرحلة‪ .

‪ كما يشدد النظام على ضرورة احترام‪ التفويج‪ من خلال وضع 12 تلميذا فقط في القسم، حيث يدرس كل فوج فرعي بالتناوب‪، ويمكن تجاوز هذا العدد حسب خصوصية المؤسسة وطاقة استيعاب الحجرة الدراسية، حيث أن الأفواج التي لا يتعدى فيها القسم 12 تلميذا لا تقسّم وتعمل بنظام الفوج الفرعي 14 ساعة نظام الدوام الواحد و 12 ساعة لنظام الدوامين.

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ألغت وزارة التربية الوطنية نظام التفويج الذي كان مقرر بسبب جائحة كورونا وقررت العودة إلى العمل بالنظام العادي. وذلك بدءا من الموسم الدراسي المقبل 2022-2023.

وحسب بيان الوزارة، تم تحديد رزنامة الامتحانات المدرسية الوطنية بعنوان 2022. أين تقرر إجراء إمتحان شهادة التعليم المتوسط “البيام ” من 6 جوان إلى 8 جوان 2022. بينما إمتحان شهادة البكالوريا “الباك ” من الأحد 12 جوان إلى الخميس 16 جوان 2022.

في حين تم إلغاء امتحان شهادة التعليم الإبتدائي “السانكيام ” والانتقال إلى المتوسط بإحتساب المعدل السنوي للتقييم المستمر.

وأضاف البيان، أنه سيتم تعويض إمتحان” السانكيام” بداية من السنة الدراسية المقبلة 2023/2022 بإمتحان تقييم مكتسبات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي.

وجاء هذا الإجراء بعد رفع التنظيم الاستثنائي للتمدرس ساري المفعول حاليا جراء جائحة كورونا، والعودة إلى التنظيم العادي للتمدرس.

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