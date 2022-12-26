إلغاء هذه الرحلات البحرية الدولية

أعلمت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، اليوم الإثنين، عن عن إلغاء رحلتيها المبرمجتين اليوم وغدا.

وحسب بيان المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين فقد تم إلغاء الرحلة البحرية المبرمجة اليوم من وهران إلى اليكانتي على الساعة السابعة مساء.

كما تم إلغاء الرحلة البحرية المبرمجة غدا الثلاثاء، أليكانتي _وهران على الساعة السابعة مساء.

وبهذا الخصوص، قدمت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين اعتذارها من زبائنها الكرام .