إلغاء هذه الرحلات البحرية الدولية
بقلم نسرين محفوف
أنهت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين إلى علم زبائنها الكرام عن إلغاء 4 رحلاتها بحرية.
ويتعلق الأمر برحلة وهران_أليكانتي المبرمجة بتاريخ 2022.12.15 على الساعة : 19:00سا.
كما تم إلغاء رحلة أليكانتي_وهران المبرمجة بتاريخ 2022.12.16 على الساعة : 19:00سا.
وتم إلغاء رحلة مرسيليا_سكيكدة المبرمجة بتاريخ 2022.12.28 على الساعة : 00.12 سا.
كما تم إلغاء رحلة سكيكدة_ مارسيليا المبرمجة بتاريخ 2023.01.02 على الساعة 00.12 سا.
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