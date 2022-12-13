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إلغاء هذه الرحلات البحرية الدولية

بقلم نسرين محفوف
إلغاء هذه الرحلات البحرية الدولية
  • 2026
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أنهت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين إلى علم زبائنها الكرام عن إلغاء 4 رحلاتها بحرية.

ويتعلق الأمر برحلة وهران_أليكانتي المبرمجة بتاريخ 2022.12.15 على الساعة : 19:00سا.

كما تم إلغاء رحلة أليكانتي_وهران المبرمجة بتاريخ 2022.12.16 على الساعة : 19:00سا.

وتم إلغاء رحلة مرسيليا_سكيكدة المبرمجة بتاريخ 2022.12.28 على الساعة : 00.12 سا.

كما تم إلغاء رحلة سكيكدة_ مارسيليا المبرمجة بتاريخ 2023.01.02 على الساعة 00.12 سا.

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