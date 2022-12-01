إلغاء هذه الرحلات البحرية بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت الشركة الوطنية للنقل البحري في بيان صحفي عن إلغاء عدد من الرحلات. والخاصة بسفينتها HSC Sraidi المقرر إجراؤها في بداية ديسمبر 2022.

وبحسب الشركة فإنه تم إلغاء هذه الرحلات البحرية بسبب الأحوال الجوية الحالية. التي لا تسمح للسفينة المسؤولة عن الإبحار.

وأعلنت الشركة عن إلغاء العديد من الرحلات الحضرية ، التي قدمتها HSC Seraidi. حيث تتعلق هذه الإلغاءات بالنزهات الحضرية المقررة في 1 و 2 و 4 و 5 ديسمبر 2022.

كما تخطط شركة النقل البحري الوطنية لإلغاء المعابر المقررة في 9 و 10 و 11 و 12 و 13 ديسمبر 2022.

بالإضافة إلى ذلك، حددت الشركة الوطنية للنقل البحري، في بيانها الصحفي، أن نشاط HSC Seraidi سيبدأ يوم السبت 3 ديسمبر. وهذا من الساعة 9 صباحًا حتى 1 ظهرًا فقط. ولكن أيضًا في 6 و 7 و 8 ديسمبر 2022، من الساعة 9:00 صباحًا حتى 4:00 مساءً.

وللتذكير، تسببت الأحوال الجوية أيضًا في إلغاء وتأجيل العديد من الخدمات في الخارج. ولا سيما تلك المتجهين إلى ميناء مرسيليا.

وقد استأنفت سفينة HSC Sraidi رحلاتها البحرية في جويلية الماضي. وذلك لإتاحة الفرصة للزوار والمواطنين اكتشاف ساحل خليج الجزائر العاصمة.

وللقيام بذلك ، يوفر السرايدي خدماته من محطة La Pêcherie الحضرية إلى Les Sablettes و Tamenfoust.