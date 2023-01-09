إلغاء هذه الرحلات البحرية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عن إلغاء بعض الرحلات البحرية المبرمجة اليوم وغدا.

وحسب بيان المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين فإن الرحلات البحرية الملغاة هي كل من وهران إلى اليكانتي على الساعة السابعة مساء.

كما تم إلغاء الرحلة البحرية المبرمجة غدا الثلاثاء، أليكانتي_وهران على الساعة السابعة مساء. وبهذا الخصوص، قدمت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين اعتذارها من زبائنها الكرام.

وحذرت مصالح الأرصاد الجوية، من جهتها، في نشرية خاصة من هبوب رياح قوية، وأمواج عالية على طول الشريط الساحلي. وهذا إلى غاية الثالثة من فجر يوم غد الثلاثاء.

كما جاء في بيان المؤسسة “تنهي المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين إلى علم زبائنها الكرام أن رحلتي وهران_ أليكانتي”. “وأليكانتي_ وهران”. “المبرمجتين ليومي 09-01-2023 و 10-01- 2023على الساعة 19.00 سا قد ألغيتا”. “المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين تعتذر من زبائنها الكرام”.

وفي سياق ذات صلة، كشف ترقيني عبدالحميد المدير العام للسياحة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، أن السياحة في الجزائر بدأت تستعيد أمجادها. مضيفا أن الولايات الساحلية إستقبلت أكثر من 10 ملايين سائح خلال موسم الإصطياف بعد رفع إجراءات الحجر الصحي خلال جائحة كورونا.

وقال ترقيني عبد الحميد خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن الجزائر تعوّل كثيرا على السياحة الصحراوية التي أصبحت تشكل مرحلة سياحية مهمة في الجزائر. وتستقطب العديد من الزوار الجزائريين والأجانب. خاصة وأن الصحراء تشكل نسبة 80 بالمئة من المساحة الإجمالية للجزائر.