إلغاء وثيقة الضريبة في ملف “لا بورس”

تخصّ الناجحين الجدد في شهادة “البكالوريا”

القرار جاء نتيجة للظروف الاستثنائية بسبب جائحة “كورونا“

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إعفاء الناجحين الجدد في شهادة “البكالوريا” دورة 2021، من تقديم شهادة عدم الخضوع للضريبة في ملف المنحة الجامعية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أمس، على صفحتها الرسمية في “الفايسبوك”، بأن القرار جاء نظرا للظروف الاستثنائية غير المسبوقة التي فرضتها جائحة “كورونا” وتبسيطا للإجراءات الخاصة بالخدمات الجامعية، لا سيما ملف المنح الجامعية.

مضيفة بأن الناجحين الجدد في شهادة “البكالوريا” غير معنيين بتقديم شهادة عدم الخضوع للضريبة في ملف المنحة، وأن إدارة الخدمات الجامعية ستتكفل بالتنسيق مع إدارة الضرائب بخصوص هذه الوثيقة لإتمام الملف.

وختم بيان الوزارة بالتوضيح بأنه سيجري العمل بهذا الإجراء عند تجديد ملف المنحة حتى بالنسبة للطلبة القدامى.