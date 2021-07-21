إلغاء ودية السيتي أمام تروا الفرنسي بسبب قيود كورونا

أعلن نادي مانشستر سيتي الانجليزي اليوم الأربعاء عن إلغاء المواجهة الودية التي كانت مبرمجة يوم 31 جوان أمام فريق تروا الفرنسي في إطار إستعدادات الفريقين قبل إنطلاق الموسم الجديد.

وأعلنت الصفحة الرسمية لفريق مانشستر سيتي أنه تم إلغاء هذه المواجهة بسبب قيود صحية جديدة قررتها الحكومة البريطانية بسبب موجة كورونا.

ونشرت الصفحة الرسمية للسيتي على شبكة التواصل الإجتماعي بيانا جاء فيه: “يشعر مانشستر سيتي بخيبة أمل للتأكيد على إلغاء مباراة ودية قبل الموسم ضد تروا، استكشف كلا الناديين جميع السبل للتمكن من لعب المباراة، لكن التغييرات الأخيرة التي أجرتها حكومة المملكة المتحدة لقواعد الحجر الصحي للمسافرين العائدين من فرنسا جعلت من الصعب للغاية التغلب على القيود المطوبة.