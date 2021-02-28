إلغاء ودية المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما أمام نظيره الإيفواري

الرياضة
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إلغاء ودية المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما أمام نظيره الإيفواري
بقلم كريم.تيغرمت

أعلن الإتحاد الجزائري لكرة القدم، عن إلغاء المباراة الودية للمنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، مع نظيره الإيفواري.

وكشفت الفاف، عبر موقعها الرسمي، أن إلغاء هذه المواجهة الودية، يعود لقرارات السلطات العليا للبلاد، بغلق المجال الجوي.

وبعد إلغاء هذه الودية، تسعى الفاف، لبرمجة مبارتين تحضيريتين لأصاغر الخضر، في المغرب، قبل موعد انطلاق كان 2021.

يذكر أن الودية التي كانت مبرمجة يوم 4 مارس، بين المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، ونظيره الإفواري، تدخل ضمن التحضيرات لكأس أمم إفريقيا 2021، المقررة بالمغرب.


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