إلغاء 25% من الرحلات الجوية على هذا الخط يومي الخميس والجمعة
تشهد الرحلات الجوية من وإلى المطارات الفرنسية اضطرابات يومي الخميس والجمعة، إثر اضراب مراقبي الحركة الجوية في البلاد ضد إصلاح نظام التقاعد.
وسيؤثر هذا الإضراب على برنامج العديد من شركات الطيران، بما في ذلك الرحلات الجوية تربط بين فرنسا والجزائر.
وكانت هذه الإضرابات والتظاهرات قد تسببت في تذبذب العديد من الرحلات الجوية بين فرنسا والجزائر .
#Perturbations | Mouvement social national interprofessionnel des 30 et 31 mars 2023. pic.twitter.com/hXHDPPIK3n
— Direction générale de l’aviation civile 🇫🇷🇪🇺 (@DGAC) March 28, 2023
إلغاء 20٪ إلى 25٪ من الرحلات الجوية بين الجزائر وفرنسا
طالبت المديرية العامة للطيران المدني الفرنسية (DGAC) هذا الثلاثاء من شركات الطيران خفض عدد الرحلات الجوية ليومي الخميس 30 والجمعة 31 مارس 2023.
ومن المتوقع أن تتعطل الرحلات القادمة من مطارات باريس-أورلي ومرسيليا وتولوز يوم الخميس 30 مارس.
كما ستتأثر كذلك الرحلات القادمة من مطارات باريس-أورلي وليون ومرسيليا وتولوز وبوردو ونانت، يوم الجمعة 31 مارس.
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