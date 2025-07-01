إلغاء 4 رحلات جوية بين الجزائر وفرنسا لهذا السبب!
بقلم خالد زوبيري
أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، في بيان لها، عن اضطرابات مرتقبة في رحلاتها من وإلى فرنسا.
وذلك بسبب إضراب مراقبي الملاحة الجوية الفرنسية، يومي 2 و3 جويلية 2025.
وأكدت الشركة الوطنية للنقل الجوي، أن هذه الحركة الاحتجاجية ستتسبب في إلغاء عدد من الرحلات، ويتعلق الأمر بـ:
AH1426: قسنطينة - مرسيليا
AH1427: مرسيليا – قسنطينة
AH1164: سطيف – مرسيليا
AH1165: مرسيليا – سطيف
ووجهت الجوية الجزائرية اعتذارها للمسافرين عن هذا الخلل الخارج عن إرادتها.
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