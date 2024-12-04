أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، عن إلغاء رحلاتها الجوية التي تربط بين الجزائر وفرنسا، المبرمجة يوم غد الخميس (5 ديسمبر).

ووفقاً لبيان الجوية الجزائرية، فإن هذه الاضطرابات راجعة للإضراب المقرر في فرنسا يوم غد الاثنين.

وأوضحت الشركة الوطنية للنقل الجوي أن الاضراب سيتسبب في إلغاء 6 رحلات جوية بين فرنسا والجزائر.

ويتعلق الأمر بالرحلات التالية:

-الرحلة رقم 1006: الجزائر - باريس “مطار أورلي”.

-الرحلة رقم 1007: باريس “مطار أورلي” – الجزائر.

-الرحلة رقم 1076: وهران – تولوز.

-الرحلة رقم 1077: تولوز – وهران.

-الرحلة رقم AH1196 بجاية – مارسيليا.

-الرحلة رقم 1197: مارسيليا – بجاية.

وأكدت الخطوط الجوية الجزائرية أنها ستتكفل باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الزبائن المعنيين بإلغاء الرحلات المذكورة.