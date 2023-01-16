إلغاء 7 رحلات بحرية وتأجيل أخرى بسبب الأحوال الجوية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين في بيان لها، عن تأجيل رحلة الجزائر مرسيليا المبرمجة بتاريخ 2023.01.16.

وحسب بيان Algérie Ferries، فقد تم برمجة هذه الرحلة بتاريخ 2023.01.19 في حال توفر الظروف المناخية الملائمة للإبحار.

كما اعتذرت المؤسسة لإلغاء الرحلات التالية :

مرسيليا_ سكيكدة المبرمجة بتاريخ: 2023.01.20

سكيكدة _ مرسيليا المبرمجة بتاريخ 2023.01.21

مرسيليا_ سكيكدة المبرمجة بتاريخ 2023.01.24

سكيكدة _ مرسيليا المبرمجة بتاريخ 2023.01.25

مرسيليا _ الجزائر المبرمجة بتاريخ 2023.01.25

الجزائر_ نابولي المبرمجة بتاريخ 2023.01.28

نابولي _الجزائر المبرمجة بتاريخ 2023.01.30