إلغاء 8 رحلات جوية بين فرنسا والجزائر

أصدرت شركة الطيران الفرنسية التي تعمل بنظام منخفض التكلفة ترانسافيا، بيانًا صحفيًا جديدًا أعلنت فيه إلغاء العديد من رحلاتها الجوية، التي تربط بين فرنسا والجزائر.

ويعود سبب هذا الإلغاء إلى الإضرابات والمظاهرات التي تشهدها فرنسا منذ مطلع العام الجاري على خلفية قانون التقاعد الجديد، المتمثل في رفع سنّ التقاعد إلى 64 عاماً بدلا من 62 حالياً .

وعلى اثر الإضرابات المتواصلة، اضطرت ترانسافيا مرة أخرى لإلغاء العديد من الرحلات الجوية المقررة في بداية الأسبوع، الأحد 2 أفريل2023:

ويتعلق الأمر بالرحلات التالية:

1-الرحلة رقم TO7240 ، المغادرة من مطار باريس أورلي إلى مطار قسنطينة .

2-الرحلة رقم TO7241 ، التي تربط بين مطار قسنطينة ومطار باريس أورلي .

3-الرحلة رقم TO7250 ، من باريس أورلي إلى وهران .

4-الرحلة رقم TO7251 ، المقرر مغادرتها من مطار وهران إلى باريس أورلي .

5-الرحلة رقم TO7264 ، المقرر مغادرتها من باريس أورلي إلى مطار هواري بومدين في الجزائر العاصمة .

6-الرحلة رقم TO7265 المقررة من مطار الجزائر العاصمة إلى باريس أورلي.

7-الرحلة رقم TO7280 التي تربط بين مطار باريس أورلي ومطار بجاية .

8-الرحلة رقم TO7281 المقرر أن تغادر من مطار بجاية إلى مطار باريس أورلي.

وقد أرسلت الشركة الفرنسية التي تعمل بنظام منخفض التكلفة ترانسافيا رسائل نصية إلى الركاب المعنيين بهذه الرحلات لإبلاغهم بهذه الاضطرابات، مضيفة بأن “الاختيار بين حل التأجيل أو استرداد قيمة الرحلة”.

إلغاء 20٪ من الرحلات من وإلى فرنسا

وكانت المديرية العامة للطيران المدني DGAC، قد أعلنت تمديد الإضراب ضد إصلاح نظام التقاعد لمدة يومين آخرين، حيث طلبت من شركات الطيران إلغاء 20٪ من حجم رحلاتها من وإلى فرنسا.

ووفقًا لبيانها الصحفي، فإن الحركة الجوية المغادرة من مطارات باريس أورلي ومرسيليا وبوردو ستتعطل في يومي 3 و 4 أفريل.

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